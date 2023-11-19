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رئيس التحرير
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الصحة توضح تفاصيل تجهيز الوزارة لسيارات إسعاف وحضانات للأطفال على معبر رفح

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تجهيز الوزارة لسيارات إسعاف وحضانات للأطفال على معبر رفح، قائلًا إن 39% من الإصابات التي تم استقبالها من الأطفال سواء من المصابين نتيجة القصف.


وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم الأحد، أن هذا المتوسط اليوم وهناك استقبال لكافة الأعمار ليس الأطفال فقط، حيث تصل نسبة المساء لحوالي نسبة 25 % من إجمالي المصابين، لافتًا إلى أن الإصابات لا تحتاج في التعامل معها إلى تخصص طبي واحد ولكن تحتاج إلى أكثر من تخصص.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أنه بعد توقف عمل مستشفى الشفاء في غزة وحسب توجيهات الرئيس السيسي سيتم استقبال الأطفال المبتسرين، حيث تم تجهيزأكثر من 35 سيارة إسعاف مجهزة بحضانات أطفال متنقلة أمام المعبر.

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