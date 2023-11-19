الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المستقبل.. مصطفى مدبولي يوجه رسالة مهمة للشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة للغاية، مؤكداً أنه تم زيارة 6 شركات اليوم في المنطقة الإدارية شرق القاهرة.

رئيس الوزراء: المستقبل والمدى للتقدم في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي السماء



ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، رسالة للشباب خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عدداً من الشركات العالمية العاملة في مصر، قائلاً: "المستقبل والمدى للتقدم والانطلاق في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي السماء، لأن اليوم هذا المجال مفتوح لجميع التخصصات".

رئيس الوزراء:صناعة التكنولوجيا تضم أكثر من مستوى



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن صناعة التكنولوجيا تضم أكثر من مستوى و يتم تدريب الشباب للعمل في المجالات المختلفة.