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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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3 ظواهر جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أبرز ظواهر حالة عدم الاستقرار هو تساقط الأمطار، حيث تتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورًا من الإسكندرية حتى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

3 ظواهر جوية

وأشارت  غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضاية "الأولى المصرية"، إلى أن الأمطار تمتد متوسطة إلى المناطق الداخلية ومنها جنوب الوجه البحري وتمتد متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه يمطن تكون سيول في سيناء نتيجة الطبيعة الجبالية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الظاهرة الثانية المتوقعة اليوم هي وجود نشاط في حركة الرياح في معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع أن يكون مثير للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، ويعمل نشاط الرياح على وجود اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. حيث يصل ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أن الظاهرة الثالثة تتمثل في انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تسود أجواء شتوية لطيفة خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه لا يوجد  تكون للشبورة المائية على مدار الـ 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط الرياح.

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار الملاحة البحرية درجات الحرارة

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