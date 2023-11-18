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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار الجوي التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من ٢-٣ درجات على أغلب الأنحاء، وأنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

كما حذر بيان هيئة الأرصاد من حودث اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ليصل إلى (٣_٥) أمتار .
 

حالة من التقلبات الجوية

وأضاف أن البلاد تشهد اعتبارًا من مساء اليوم حالة من التقلبات الجوية، إذ تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة، وتستمر الحالة الجوية يومى الأحد والاثنين، وستزيد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحرى، وستزيد غدًا الأحد على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وقد يصاحب سقوط الأمطار حبات من البرد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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وأشارت هيئة الأرصاد إلى تقدم الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومحافظات جنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد مزيدًا من الانخفاض، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، والصغرى لنحو 16 درجة.

 

كما تشهد البلاد نشاطا فى حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى 50 كم/س، ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

 

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس تبدأ فى التحسن يوم الثلاثاء المقبل، إذ تقل كميات الأمطار، لكن سيستمر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

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