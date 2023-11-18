تقلبات جوية وأمطار على هذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر، عن مسجدات الطقس خلال الساعات المقبلة وأماكن سقوط الأمطار.

الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، موعد سقوط أمطار غزيرة التي تكون رعدية أحيانًا، موضحة أن غدا الأحد وبعد غد الاثنين سيشهدان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد يسود اليوم السبت طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 27 درجة مئوية.

كما أنه من المتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية مساء اليوم وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج من (٢_٣ ) متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، يوم السبت، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادي النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 27 19

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 26 18

رأس سدر 27 19

نخل 25 11

كاترين 23 08

الطور 27 19

طابا 26 20

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 27 18

العلمين الجديدة 27 17

مطروح 27 17

السلوم 27 15

سيوة 26 14

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 21

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 31 22

حلايب 27 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 27 21

الفيوم 27 16

بني سويف 27 15

المنيا 28 15

أسيوط 28 14

سوهاج 28 16

قنا 30 17

الأقصر 30 17

أسوان 31 18

الوادى الجديد 29 16

أبوسمبل 31 18