أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الأرصاد تحذر من مخاطر الأمطار والرياح والأتربة

اخبار مصر… حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من تأثر البلاد بـ منخفض جوي عميق وأعلنت أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأحد سقوط أمطار .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من تأثر البلاد بـ منخفض جوي عميق خلال 48 ساعة المقبلة، وأعلنت أنه من المتوقع أن يشهد يوما الأحد والاثنين المقبلان سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على العديد من المناطق، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير بـ طرق ومحاور بالقاهرة الكبرى ..فيديو وصور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. صرح بذلك المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

مصر للطيران تنقل ثلاثة منتخبات مشاركة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026

سيرت مصر للطيران ثلاثة رحلات خاصة لنقل كل من المنتخب المصري ومنتخب أستراليا ومنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

التصالح في مخالفات البناء.. أبرز وأهم التسهيلات الجديدة للمواطنين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

بحد أدنى 3000 جنيه.. 7376 فرصة عمل في 75 شركة بـ15 محافظة|تفاصيل

وفرت وزارة العمل 7376 فرصة عمل في 75 شركة قطاع خاص داخل 15 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم" ، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى .

الأولى داخل مصر.. اعتماد مستشفى مصر للطيران في مجال السياحة العلاجية

حصلت مستشفى مصر للطيران على إعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الإعتماد .

خالد عبدالغفار: 100 يوم صحة قدمت 48.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 48 مليونا و457 ألفا و116 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 16 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

مدبولي: القصف الإسرائيلي غير المسبوق بغزة يعكس قصور النظام الدولي

القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة – افتراضيًا - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام "قمة صوت الجنوب العالمي" المُنعقدة بالهند، افتراضيا.

مؤسسة أبو العينين ترسل القافلة الرابعة لدعم أهالي غزة| شاهد

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين.

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

سجلت أسعار الحديد تراجعا كبيرا بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلي أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 38561 جنيهًا كمتوسط سعر بفارق أكثر من 6 آلاف جنيها.

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم انخفضت خلال الأيام الماضية، ووصل الكيلو في أسواق الجملة إلى خمس جنيهات، بانخفاض 10جنيهات عن الشهر الماضي.

أزمة السجائر تنتهي.. وزير قطاع الأعمال يؤكد توافر الكميات بنفس المستوى السابق

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن السجائر متوفرة الآن بنفس الكميات التي كانت تنتج قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن وجود نقص في إنتاج السجائر وانخفاض المعروض بالأسواق سبب ارتفاع أسعارها، وقال إن السعر الرسمي للسجائر المحلية 27 جنيهًا.