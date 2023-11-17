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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

صدى البلد

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم انخفضت خلال الأيام الماضية، ووصل الكيلو في أسواق الجملة إلى خمس جنيهات، بانخفاض 10جنيهات عن الشهر الماضي.

وأضاف عبدالرحمن، في بيان له، اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، أن السبب في انخفاض أسعار الطماطم هو زيادة المعروض بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية، ما أدى إلى لسرعة نضج ثمار الطماطم وزيادة الكميات المعروضة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة، وهو ما زاد المعروض عن الطلب بما أدى إلى انخفاض أسعارها حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع إنتاج الشتوية.

وأكد نقيب الفلاحين، أن هذا التوقيت مناسب لربات البيوت لتخزين الطماطم على شكل صلصة أو مجففة لاستخدامها في فترات ارتفاع الاسعار، متوقعا زيادة إنتاج الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة واستقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية بسبب الجهود الحكومية الكبيرة التي تتخذ لخفض أسعار المنتجات الغذائية لتكون في متناول الجميع.

طريقة تخزين الطماطم والفلفل في الفريزر سهلة وسريعة، تحتاج بعض السيدات العاملات إلى حفظ بعض الأطعمة التي تسهل عليها عند القيام بتحضير الطعام، على رأس تلك الأطعمة الطماطم لأنها تستخدم في معظم الوصفات المختلفة، لكن ما هي الطريقة الصحيحة لتفريز الطماطم مع احتفاظها بالقيمة الغذائية.

تخزين الطماطم في الفريزر بسهولة كالاتي:

-كمية من الطماطم الناضجة
ملح
سكر اختياري
يتم إحضار الكمية المطلوب حفظها في الفريزر ويراعى أن تكون كبيرة حتى تفيد لفترة مناسبة تسهل تحضير الطعام
يتم غسل الكمية جيدا تقطيعها وخلطها جيدا في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تصفية الكمية في مصفاة
يرفع عصير الطماطم المحضر في وعاء كبير مناسب على النار المتوسطة ويترك حتى يتبخر منه الماء
يتم إضافة رشة من الملح أو رشة من السكر للحفظ
تترك الطماطم تبرد تماما ثم يتم وضعها في أكياس التفريز بالكمية المناسبة للوصفة ويتم إدخالها الفريزر
يمكنك الاحتفاظ بها فترة تصل إلى 6 أشهر

ختام الأسبوع الرابع من تطبيق مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع

كما شهدت أسعار بعض الخضراوات تراجعا اليوم الجمعة في الأسواق، بالتزامن مع ختام الأسبوع الرابع من تطبيق مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، وحظر تصدير البصل للخارج لمدة 3 أشهر، لمحاولة ضبط الأسعار محليًا، بعدما تجاوز سعر كيلو البصل في بعض الأسواق 25 جنيهًا.

إضافة إلى الطماطم، انخفضت أسعار البصل والكوسة والفلفل الحامي والخيار الصوب والبامية، في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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