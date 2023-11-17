عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة

صدى البلد

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتصعد أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 4 جنيهات، رغم انخفاض أسعار الأعلاف في مصر.


لماذا ترتفع أسعار الدواجن في مصر رغم انخفاض أسعار الأعلاف؟

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية سبب ارتفاع أسعار الدواجن، وقال إن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في فصل الشتاء بسبب فارق سعر الوقود وهو ما يحتاج إلى الضبط، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، هى المعنية بالأمصال واللقاحات والمتابعة، تتحرك في فصل الشتاء وتجوب البلاد لتحصين الحضانات وتحصين الدواجن بالأمصال المناسبة.

أسعار كل من الدواجن والبيض والكتاكيت في المزرعة وفى المحال، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

سجل سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك في المحال اليوم متوسط سعر 76 جنيها.

txt

أقل ثمن من أشهر.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

txt

68 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 15-11-2023

txt

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

txt

ارتفاع أسعار الدواجن .. وتوقعات بالمزيد مع ودخول الشتاء

أسعار الدواجن الحمراء والبلدى اليوم

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين سعر 87 و88 جنيها، وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 66 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي تتراوح بين 139 و140 جنيهًا، تزيد في الأسواق بنحو 10 جنيهات لكل كرتونة.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم

أما أسعار بورصة البيض اليوم، فيتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 120 جنيهًا، تزيد أيضا بنحو 10 جنيهات في الأسواق وفقا لكل منطقة.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

تراوحت أسعار الكتكوت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بين 25 و27 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض 27 جنيهًا، كتكوت جيل ثانٍ سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر 21 جنيها، وتراوح سعر كتكوت بلدى من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، وسجل كتكوت أربو في الأسواق نحو 28.5 جنيه، والكتكوت الأبيض 28 جنيهًا، وكتكوت ساسو بسعر 18 جنيهًا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023

نتنياهو: محاولاتنا لا تنجح في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين بغزة

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ