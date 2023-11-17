أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الجمعة

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتصعد أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 4 جنيهات، رغم انخفاض أسعار الأعلاف في مصر.



لماذا ترتفع أسعار الدواجن في مصر رغم انخفاض أسعار الأعلاف؟

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية سبب ارتفاع أسعار الدواجن، وقال إن تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في فصل الشتاء بسبب فارق سعر الوقود وهو ما يحتاج إلى الضبط، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، هى المعنية بالأمصال واللقاحات والمتابعة، تتحرك في فصل الشتاء وتجوب البلاد لتحصين الحضانات وتحصين الدواجن بالأمصال المناسبة.

أسعار كل من الدواجن والبيض والكتاكيت في المزرعة وفى المحال، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

سجل سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك في المحال اليوم متوسط سعر 76 جنيها.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدى اليوم

أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين سعر 87 و88 جنيها، وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 66 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي تتراوح بين 139 و140 جنيهًا، تزيد في الأسواق بنحو 10 جنيهات لكل كرتونة.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم

أما أسعار بورصة البيض اليوم، فيتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 115 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 115 إلى 120 جنيهًا، تزيد أيضا بنحو 10 جنيهات في الأسواق وفقا لكل منطقة.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

تراوحت أسعار الكتكوت، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بين 25 و27 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض 27 جنيهًا، كتكوت جيل ثانٍ سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه، كتكوت ساسو سعر 21 جنيها، وتراوح سعر كتكوت بلدى من 10.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، وسجل كتكوت أربو في الأسواق نحو 28.5 جنيه، والكتكوت الأبيض 28 جنيهًا، وكتكوت ساسو بسعر 18 جنيهًا.

