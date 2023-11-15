68 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 15-11-2023



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 68 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 123 و 124 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 125 و 126 جنيها للكرتونة، والبلدي 152 و 153 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 و 33 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 11 و 12 جنيها.



