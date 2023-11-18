عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعر الفراخ البيضاء يتراجع في الأسواق اليوم.. والبيض يستقر

صدى البلد

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والبيض، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر، مع بداية تعاملات بورصة الدواجن والأسواق لـ سعر الفراخ البيضاء، وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الفراخ بأنواعها استقرارًا الأسبوع الماضي.


واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم السبت، بعد تسجيل سعر كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) استقرارا خلال الأسبوع الماضى أمام منتجى الدواجن، كما استقر سعر كرتونة البيض البلدي بعدما وصل إلى 158 جنيهًا، واستقرت أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع لها.

 


سجل سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 87 و88 جنيها

[Image:4:center]

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 66 جنيهًا

كثر البحث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد حالة من الاستقرار عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين ما زاد من حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.

 

أسعار البيض السبت 18 نوفمبر 2023


سجل سعر كرتونة بيض أحمر 124 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 134 جنيها

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 120 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 130 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 158 جنيها


جدير بالذكر أن تراجع أسعار الفراخ البيضاء يرجع إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وانخفاض الطلب عليها، ومن المتوقع استمرار استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، مع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف.

الفراخ سعر الفراخ البيضاء البيض كرتونة البيض سعر كيلو الفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

ترشيحاتنا

وزير الطيران: حصول هيئة الأرصاد الجوية على شهادات "الأيزو" يعكس مستوى تميزها

نحزن على غزة.. مفتى الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.. فيديو

المستشار مرتضى منصور..عقوبة رادعة في انتظاره بتهمة سب عمرو أديب

بعد قطع الإعلانات عن إكس.. إيلون ماسك يثير غضب داعمي فلسطين بقرارات صادمة

بعد رحيل مدرب المنتخب.. اتحاد السلة يدرس التفاوض مع أوجستي

سعر الفراخ البيضاء يتراجع في الأسواق اليوم.. والبيض يستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبيب في المنزل

تبلغ 77 عاما.. مغنية شهير تكشف السر وراء رشاقتها وظهورها أصغر لسنوات

فى عيد ميلادها.. 4 أعمال وضعت مني زكي بـ مرمي النيران

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ