سعر الفراخ البيضاء يتراجع في الأسواق اليوم.. والبيض يستقر

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والبيض، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر، مع بداية تعاملات بورصة الدواجن والأسواق لـ سعر الفراخ البيضاء، وفقًا لبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الفراخ بأنواعها استقرارًا الأسبوع الماضي.



واستقرت أسعار البيض الأحمر اليوم السبت، بعد تسجيل سعر كرتونة البيض (الأبيض والأحمر) استقرارا خلال الأسبوع الماضى أمام منتجى الدواجن، كما استقر سعر كرتونة البيض البلدي بعدما وصل إلى 158 جنيهًا، واستقرت أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع لها.



سجل سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 87 و88 جنيها

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سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 66 جنيهًا

كثر البحث عن أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 18-11-2023 في مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد حالة من الاستقرار عقب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين ما زاد من حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار البيض السبت 18 نوفمبر 2023



سجل سعر كرتونة بيض أحمر 124 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 134 جنيها

سجل سعر كرتونة بيض أبيض 120 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 130 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا جملة للمستهلك نحو 158 جنيها



جدير بالذكر أن تراجع أسعار الفراخ البيضاء يرجع إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وانخفاض الطلب عليها، ومن المتوقع استمرار استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، مع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف.