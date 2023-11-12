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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة جيدة للعائلات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 12 نوفمبر

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن في مصر، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأسواق بنحو 2 جنيه، بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، في خبر سار وهو ما يعكس واقعًا مشجعًا للمستهلكين.

 سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم 67 جنيهًا، ليصل سعرها للمستهلك إلى 74 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدى اليوم فى مصر

 بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة اليوم 109 جنيهات، ليصل سعرها للمستهلك إلى 117 جنيهًا.

فيما سجل سعر الفراخ الأمهات، الأحد 12 نوفمبر 2023، انخفاضًا طفيفًا فى المزارع والمحال، فى أول تحديث صباح تداولات بورصة الدواجن، لتحقق بالمزرعة 60 جنيهًا، ليصل متوسط السعر للمستهلك 65 جنيهًا.

اسعار الدواجن

أسعار البيض اليوم الأحد

سجل  سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ارتفاعا في المزرعة، أي جملة خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بنحو جنيهين مقارنة بسعرها أمس السبت، كما ارتفع سعر الكتكوت في الأسواق نحو جنيهين مقابل استقراره في بورصة الدواجن،  كما استقرت أسعار الأعلاف.

سعر كرتونة البيض وفق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأحد نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأحد

سجلت أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، سعر كرتونة البيض الأبيض من 123 جنيهًا إلى 124 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر من 125 إلى 126 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي تتراوح بين 152 إلى 153 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق، اليوم الأحد، سجل  كتكوت أبيض بسعر 35 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 32.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 32 إلى 34 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 32 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.

ووفق تصريحات مسؤولي وزارة التموين، فإن انخفاض أسعار الدواجن اليوم يرجع إلى عدة عوامل، منها: زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، بعد دخول موسم الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف، وتوقع المسؤولون أن يستمر انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

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