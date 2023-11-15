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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتر احتياجاتك| البيض بـ 124.. الدواجن 68.. والذهب يسجل 2,280 جنيها للجرام

صدى البلد

 

 

البصل يسجل 20 جنيه في سوق العبور

 

الدواجن البيضاء تصل إلى 68 جنيها للكيلو

 

كرتونة البيض الأبيض بـ 124 جنيها

 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 2,280 جنيها للشراء

 


يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن والبيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاربعاء 15-11-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.


اسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 6 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14 جنيه للكيلو، والبصل إلى 20 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 10 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 5 جنيه للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 4 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 7 جنيهات، والألوان 26 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4.5 جنيه.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 9 جنيه، و البامية 34 جنيها، والثوم 40 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء
 

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6.5 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيه، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 35 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 13 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 9 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.


أسعار  الدواجن  والبيض


أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:


أسعار الدواجن اليوم
 


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  68 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 123 و 124 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 125 و 126 جنيها للكرتونة، والبلدي 152 و 153 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 28 و 33 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 11 و 12 جنيها.  


أسعار الذهب اليوم في مصر


سجّل سعر  الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,660 جنيها للبيع و 2,680 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,040 جنيها للبيع و 3,063 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,280 جنيه للبيع و 2,297 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,773 جنيه للبيع و 1,787 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 21,280 جنيه للبيع و 21,440 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 94,544 جنيه للبيع 95,255 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,040,000 جنيه للبيع، و 3,062,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

 

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