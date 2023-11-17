الطماطم نزلت 10 جنيه .. مفاجأة كبرى من الفلاحين| وهذه أسباب التراجع

يعتبر محصول الطماطم واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يبحث المواطن دائما عن أسعارها، وإذا ما كانت قد شهدت تقلبات أم لا؟ كما هو حال البطاطس والبصل وغيرها من الخضروات والمواد الغذائية.

وشهدت أسعار الطماطم تحركات غير مسبوقة في أسعارها بالأسواق المحلية خلال الفترة السابقة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الرئيسية لهذه القفزة، والتوقيت المتوقع لعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح الخبراء، أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الشهور الماضية كان لها تأثير كبير على الأسعار والإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع أسعار بعض الخضروات ومنها سعر كيلو الطماطم.

الطماطم نزلت 10 جنيهات

وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن أسعار الطماطم انخفضت انخفاضا كبيرا عن الأيام الماضية، لافتا أن كيلو الطماطم في أسواق الجملة وصل 5 جنيهات بانخفاض 10 جنيهات عن أسعاره خلال الشهر الماضي.

وأضاف أبو صدام - في تصريحات خاصة، أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الطماطم زيادة المعروض بسبب اعتدال درجات الحرارة خلال الأيام الماضية مما أدى لسرعة نضج ثمار الطماطم؛ ما زاد الكميات المعروضة.

وأشار أبو صدام، إلى أن اعتدال درجات الحرارة أدت إلى تقارب نضج عروات الطماطم في المحافظات المختلفة مما زاد المعروض عن الطلب ما أدى لانخفاض أسعارها، حيث تداخل إنتاج العروة الخريفية مع أنتاج العروة الشتوية.

وأكد أن هذا التوقيت توقيت مناسب لربات البيوت لتخزين الطماطم علي شكل صلصة أو مجففه لاستخدامها في فترات ارتفاع الأسعار، متوقعا زيادة إنتاج الطماطم خلال الأيام القليلة القادمة واستقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية بسبب الجهود الحكومية الكبيرة التي تتخذ لخفض أسعار المنتجات الغذائية لتكون في متناول الجميع.

سعر الطماطم قد انخفض بالفعل لجملة الخضراوات خلال تعاملات الأحد 12 نوفمبر 2023، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات، مسجلة انخفاضًا بنحو جنيهين.

وانخفض أيضا سعر الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، حيث بلغ سعر الطماطم نحو 7.50 جنيه لوزن النصف كيلو، سعر الطماطم مافا نحو 28 جنيهًا لوزن 500 جرام، سعر الطماطم شيري نحو 54 جنيهًا لوزن النصف كيلو، ربع كيلو الطماطم شيري مافا بسعر 71 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم شيري نحو 108 جنيهات.

وفي بعض السلاسل الغذائية الكبرى؛ سجلت سعر كيلو الطماطم البلدي نحو 14 جنيهًا، سعر الطماطم فاخرة أورجانيك وزن 750 جرامًا نحو 33 جنيهًا، سعر الطماطم درجة أولى نحو 14 جنيهًا لوزن نصف الكيلو.

ورصدت وحدة البحوث في الغرفة التجارية بالقاهرة، في أكتوبر 2023 بدء انخفاض ملحوظ فى أسعار البصل والطماطم في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 10 %، حيث انخفضت أسعار الطماطم بصورة ملحوظة من مستويات 12 و 15 جنيها إلى مستوى من 7 إلى 10 جنيهات وانخفض البصل إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في سبتمبر 2023، إن الطماطم شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، بسبب تأثر محصول الطماطم بالتغيرات المناخية، والموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الفترة الماضية، مما أثر على الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الطماطم من المحاصيل الغير قابلة للتخزين وسريعة التلف.

الارتفاع فى درجات الحرارة

وأوضح الدكتور أحمد الصغير، الباحث بالمركز القومى للبحوث، في سبتمبر 2023 أسباب الارتفاع المطرد في أسعار الطماطم، والتي تعد أحد المحاصيل الاقتصادية الناجحة في مصر، شريطة توافر الظروف البيئية والمناخية الملائمة، والالتزام بتطبيق المعاملات الزراعية الموصى بها، مشيرا إلى أن المحصول يستكمل مراحل نموه على النحو المطلوب والمأمول، حال توافر درجات الحرارة المثلى، التي تساعد على إتمام النبات لدورة حياته ومراحل نموه كاملة دون أي عوائق، و طأن عدم وجود الوعي الكافي بطرق التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، يعد أحد أسباب الأزمة.

وأوضح الصغير، أن عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، الخاصة بالحد من تبعات التغيرات المناخية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهرى يوليو وأغسطس، أدى إلى موت نسبة كبيرة من الزهرات.

وأضاف، أن إهمال تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن طرق التعامل مع موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، انعكست بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة، وطبقًا لمبادئ العرض والطلب، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مشيرًا الى أن الأسعار سوف تعود إلى صورتها الطبيعية، وتتراجع مرة أخرى مع بداية شهر أكتوبر وحصاد العروة الجديدة وهو ما حدث بالفعل.

ووضع، الصغير خطوات لزراعة محصول الطماطم الصحيحة، وذلك وفق القواعد العلمية الحاكمة لهذا الملف كي يثمر الموسم عن تحقيق النتائج الاقتصادية المأمولة من قِبل المزارعين، عند الوصول لمرحلة الحصاد، مؤكدًا ضرورة التأكيد على ضرورة تحليل التربة والمياه، والتي تمثل الركيزة الأساسية لوضع خطة الزراعة الصحيحة، والطريقة المثلى والصحيحة لتلافي 60% من جملة المشاكل التي قد تواجه المزارعين على مدار الموسم.

وأوضح، أن تطبيق هذه الخطوة يكشف عيوب التربة، ويحدد ماهية العناصر التي يتوجب زيادتها أو استبعادها أو تقليلها فى البرنامج التسميدي الذي سيتم تطبيقه على مدار الموسم، بالإضافة لتحديد ماهية الأمراض المتوقع الإصابة بها، علاوة على تحديد نوع الصنف الملائم للزراعة.

ولفت أن فوائد تحليل مياه الري، يكشف عن معدل العناصر الثقيلة ونسب الملوحة، وهي المسألة التي تساعد المزارعين على تحديد الخطة التي سيتم اتباعها على مدار الموسم.

وأوضح الصغير، موعد زراعة العروة الشتوية الذي يعد التوقيت الأمثل لها، من بداية سبتمبر إلى منتصف شهر أكتوبر، محذرًا من تبعات تأخير موعد الزراعة، أملًا في تحقيق مكاسب اقتصادية إضافية، وهو الأمر الذي يعرض المحصول لنوبات الصقيع، ما يترتب عليه خسارة جانب كبير من المحصول.