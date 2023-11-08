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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو مقارنة  12.5 جنيها الاسبوع الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 10 و15 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البصل في أسواق الجملة بين 15 و29 ليصل إلى المستهلك بنحو 22 و26 جنيها للكيلو و البطاطس تراوحت بين 10 و14 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 15 و18 جنيها للكيلو.

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وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 8-11-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم

 
أسعار الطماطم تراوحت بين 5 و10 جنيه .

أسعار البطاطس تراوحت بين 10 و14 جنيه للكيلو.

وسجل سعرالثوم 25 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 14 و20 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 2 و5 جنيهات

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 8 و11 جنيها

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 7 و9 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين2 و3.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 8 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و8 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 17 و25 جنيها
وتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات 
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات للكيلو

وتراوح سعر البامية بين 28 و32جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو

الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 35 و45 جنيها للكيلو
والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5 و 6 جنيهات
أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و 7جنيهات 
أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين5.5 و8.5 جنيه
أسعار جروب فروت تراوح بين 3 و5 جنيهات

سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات 
سعر عنب رومي أحمر 12 و14 جنيها
سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات 
سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه

الطماطم أسعار الطماطم اليوم البصل البطاطس أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم أسعار الخضراوات اليوم الجزر اسعار الفاكهة البرتقال سوق العبور

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