عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق  

صدى البلد

 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء  8-11-2023، في المزارع والأسواق، شهدت هدوءا نسبيا على مستوى جميع الأنواع. 

جاء ذلك عقب تراجع سعر الدواجن البيضاء بنحو 8 جنيهات للكيلو خلال الأسبوعين الماضين.

وبدأت أسعار الخامات في التراجع خلال تعاملات الاسبوع الجاري، مما يشير إلي حدوث تراجع في أسعار الدواجن البيضاء خلال الفترة القادمة.

 أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 8-11-2023 في المزارع والأسواق، سجلت 68 جنيها للكيلو في المزارع مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

txt

استنى متشتريش| هبوط مرتقب في أسعار الذهب

txt

ترقب شديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023

txt

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

txt

بعد قرار المركزي.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك

 وكان اتحاد منتجي الدواجن خفض أسعار الدواجن البيضاء والبيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وهبطت سعر الدواجن البيضاء بنحو 8 جنيهات منذ منتصف الشهر الجاري، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 68 جنيها للكيلو مقارنة بـ 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

سعر الكتكوت اليوم 

سعر كتكوت ابيض أهالي 26 جنيها
سعر كتكوت ابيض شركات 30 جنيها
سعر كتكوت ساسو 18 جنيها
سعر كتكوت بلدي 11 جنيها
سعر كتكوت زري 15 جنيها

أسعار الأعلاف اليوم 

 سجل سعر علف الدواجن 22700 جنيه للطن، وسجلت الذرة 800 جنيه، والصويا 2000 جنيه.

أسعار الدواجن للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعا بنحو 8 جنيهات وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 75و78جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • وعن أسعار البيض اليوم الاربعاء 8-11-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة.

إما في الاسواق فسجل سعر البيض الأبيض للمستهلك نحو 130 و133 جنيها للطبق

  • اما سعر البيض الأحمر فيصل إلى المستهلك بنحو 135 و138 جنيهًا للطبق ، في
  • وصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 75 و78جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 97 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 104 و106 جنيهات.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  63 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و23 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 22.7 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

الدواجن اليوم الاربعاء الدواجن البيضاء الكتكوت الأعلاف أسعار الدواجن للمستهلك البيض الدواجن الساسو الدواجن البلدي الفراخ سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

موضوعات متعلقة

استنى متشتريش| هبوط مرتقب في أسعار الذهب

اليوم.. إتاحة التظلم على نتيجة امتحان وظائف الزراعة والصحة| تفاصيل

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

ترقب شديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

غدا.. التنظيم والإدارة يتيح التظلم على نتيجة الامتحان الإلكتروني لعدد من الوظائف 

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

نتيجة امتحان مسابقتي الوظائف بوزارتي الزراعة والصحة.. الرابط

ترشيحاتنا

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

ما هي أفضل سورة لمنع الحسد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

كشف أثري يثير الدهشة..سر وجود رأس بقرة في مقبرة توت عنخ آمون

سعر هيونداي بليسايد الجديدة في السعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ