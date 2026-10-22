قوات التحالف: اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالرياض والمدينة المنورة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالرياض والمدينة المنورة.

وكان التحالف قد أعلن، في 20 أكتوبر الجاري، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، قبل الإعلان عن اعتراض المسيّرة في المنطقة ذاتها، فيما أفادت تقارير بسماع انفجارات في العاصمة السعودية خلال تلك التطورات.

وتصاعدت الهجمات خلال الأيام الأخيرة؛ إذ أعلن التحالف في 21 أكتوبر اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه السعودية، إضافة إلى مسيّرة أخرى استهدفت المنطقة الشرقية.

كما شهدت المملكة هجمات طالت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل الشيبة النفطي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وفق تقارير إعلامية.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المرتبط بالأزمة اليمنية، مع استمرار الهجمات على الأراضي السعودية والتهديدات التي تواجه المنشآت المدنية وقطاع الطاقة.