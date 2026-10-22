التحالف يعلن اعتراض مسيرة في منطقة الرياض وسط تصاعد الهجمات على السعودية

أعلن التحالف الداعم للحكومة اليمنية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف السعودية، بالتزامن مع اتساع المواجهة المرتبطة بالأزمة اليمنية وتزايد المخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية والمدن السعودية.

وكان التحالف قد أعلن، في 20 أكتوبر الجاري، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، قبل الإعلان عن اعتراض المسيّرة في المنطقة ذاتها، فيما أفادت تقارير بسماع انفجارات في العاصمة السعودية خلال تلك التطورات.

وتصاعدت الهجمات خلال الأيام الأخيرة؛ إذ أعلن التحالف في 21 أكتوبر اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه السعودية، إضافة إلى مسيّرة أخرى استهدفت المنطقة الشرقية. كما شهدت المملكة هجمات طالت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل الشيبة النفطي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وفق تقارير إعلامية.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد العسكري المرتبط بالأزمة اليمنية، مع استمرار الهجمات على الأراضي السعودية والتهديدات التي تواجه المنشآت المدنية وقطاع الطاقة.