الخارجية: أمن السعودية وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي، إن أمن السعودية وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني على أهمية الوصول إلى حلول سياسية وخفض التصعيد سواء في إيران أو في اليمن أو في السودان أو في ليبيا، لأن الحلول العسكرية لن تؤدي سوى لمزيد من الدمار ومزيد من التخريب، مشيرا إلى أهمية الحلول السياسية وترقيتها وتعزيزها.

ونؤكد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفنا الكامل والتام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات.