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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ترقب شديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023

صدى البلد

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023، هدوءا نسبيا على المستويين العالمي والمحلي.

وأمس الثلاثاء، هبط أسعار الذهب، عالميا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى  1967 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار الأسبوع الماضي.

و ترقب الأسواق حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

سعر الذهب عالميا

وانخفض الذهب بمقدار 8 دولارا اليوم مقارنة باسعار امس، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1967 دولارا للأونصة.

سعر الذهب مصر 

إما في مصر شهدت اسعار  الذهب تحرك طفيف، وسجل سعر الجنيه الذهب 20920 جنيه مقابل 20800 جنيه الاثنين بارتفاع بلغ 120 جنيها. 

وعلى مستوى الجرامات 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,605 شراء 2,615

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,233 شراء 2,241

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,977 شراء 2,989

 

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,977 شراء 2,989
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,729 شراء 2,740
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,605 شراء 2,615
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,233 شراء 2,241
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,737 شراء 1,743
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,489 شراء 1,494
الاونصةبيع 92,589 شراء 92,945
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,840 شراء 20,920
الكيلوبيع 2,977,143 شراء 2,988,571

فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية. 

خلال اليومين القادمين، هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجعا في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات، وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.

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