«بقرار من رئيس الوزراء».. ضم شهداء ومصابي القوات المسلحة لصندوق التكريم وتعديل نسب العجز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات بشأن عدد من المتوفين والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة.

وصدر قرارات رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، ومن ضمنها قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وبناءً على ما عرضه وزارة الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرارات مجلس الوزراء

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات مجلس الوزراء، ونص القرار الأول على أن يضاف المتوفون والمصابون من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق للقرار، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومن ضمنهم الأسماء المرفقة في هذا الكشف:

الشهداء والمصابون من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة

كما تضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء أن يضاف الشهداء والمصابون من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة خلال العمليات الخاصة (الصبحة - حفظ السلام)، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تعديل نسبة العجز

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بشأن تعديل نسبة العجز الخاصة بالجندي عبد العظيم عبد الحميد محمود الفاش، الوارد اسمه بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023، لتكون (25%) بدلًا من (10%).

كما نص القرار على أن تعدل نسبة العجز الخاصة بالنقيب احتياط سمير عبد العزيز عبد المطلب، الوارد اسمه بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023، لتكون (58%) بدلًا من (28%).

وشملت القرارات تعديل نسبة العجز الخاصة بالجندي أدهم صلاح أحمد عكاشة أحمد، الوارد اسمه بكشف المصابين المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2024، لتكون (45%) بدلًا من (25%).