بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط بدون تراخيص رسمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

اسماء المراكز المغلقة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة شملت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة وهي: أجيال، دار الشفاء، بداية، المستقبل، السعد (دار الشفاء)، دار الرخاء، حياة، دار كيان، الحرية، فيلا عماد الغيطاني، قرارك، يوم جديد، الثقة، المستقبل (عمرو البرديسي)، المتميزين، الحرية، الندى، معهد التأهيل، النور، قرارك ديتوكس، حياة أفضل.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أبرز المخالفات التي رُصدت، وتشمل: غياب المدير الفني، مزاولة النشاط بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات اللازمة، عدم وجود سجلات منتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء.

ودعا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.