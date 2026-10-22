أمير مرتضى منصور ينجح في الصلح بين أسامة حسن وربيع ياسين وإنهاء الخصومة القضائية

كشف أحمد جلال عن نجاح أمير مرتضى منصور في إتمام الصلح بين أسامة حسن والكابتن ربيع ياسين وإنهاء الخصومة القضائية بين الطرفين.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«أمير مرتضى منصور، ينجح في الصلح بين أسامة حسن، والكابتن ربيع ياسين.. وانهاء الخصومة القضائية بين الطرفين».

بداية الأزمة تعود إلى مشادة كلامية حادة وقعت بين الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلي السابق وأسامة حسن لاعب الزمالك السابق خلال استضافتهما في أحد البرامج الرياضية التلفزيونية.

و على خلفية تلك الواقعة وما شهدته من تجاوزات قررت الجهات الإعلامية المختصة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للأعلام إيقاف البرنامج ومنع الطرفين من الظهور الإعلامي لحين انتهاء التحقيقات زوال الأسباب القانونية والمهنية.