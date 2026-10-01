الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالمقطم حماية للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وأسفرت حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة وهي: الحرية، حياة، السعد، التفاؤل، المستقبل، بداية، أجيال، يوم جديد، الفائزون، الثقة، حياة جديدة، المتميزون، معهد التأهيل، الندى، الحرية 2، وفريدم.

مزاولة النشاط دون ترخيص وقصور

وأكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال هذه المراكز، مع استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أبرز المخالفات المرصودة المتمثلة في غياب المدير الفني ومزاولة النشاط دون ترخيص وقصور مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات اللازمة وغياب السجلات المنتظمة ومخالفات التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة قبل التوجه إليها أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 اتصالًا أو واتساب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.