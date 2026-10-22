السيطرة على حريق كنيسة برك الخيام بالجيزة وضبط المتهم دون خسائر بشرية

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بوسط الجيزة، في بيان لها، وقوع حريق داخل كنيسة السيدة العذراء بمنطقة برك الخيام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة السيطرة على الحريق وعدم وقوع خسائر في الأرواح، مع القبض على المتهم وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

وأوضح البيان الصادر عن الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف الجيزة، أنه في تمام الساعة السادسة صباحًا، دخل شخص مجهول إلى الكنيسة، بحجة الصلاة، وكان يحمل زجاجة بنزين يخفيها داخل حقيبة، ثم قام بكسر باب الكنيسة الصغيرة الموجودة بالدور الأرضي داخل الكنيسة الكبيرة.

وأضافت المطرانية أن الشخص أشعل النيران في ستائر الكنيسة، ما أدى إلى تدمير المنجليات واحتراق السجاد، قبل أن تتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على المتهم، وانتقال الجهات الأمنية إلى الكنيسة للوقوف على أسباب الحادث، فيما تستمر التحقيقات معه لكشف ملابسات الواقعة والدوافع وراءها.