باكستان والاتحاد الأوروبي يعقدان الجولة العاشرة من حوار مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، انعقاد الجولة العاشرة من حوار مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث جدد الجانبان التزامهما بمكافحة الإرهاب في شتى صوره.

وركز الحوار على تبادل أفضل الممارسات المتبعة واستكشاف السبل الجديدة للشراكة في مجال مكافحة أنماط الإرهاب الجديدة والتي تشمل استغلال الفضاء الإلكتروني واستهداف موارد الطاقة والمياه، وكان الوفد الأوروبي بقيادة آنا سترزاسكا مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وتابعت الخارجية الباكستانية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الجانبين تبادلا الرؤى حول التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة المؤثرة على مشهد الإرهاب دوليا، وأدانا الإرهاب بكل صوره، كما أدان الجانب الأوروبي الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان وأعرب عن تقديره لجهود اسلام اباد في القضاء على الإرهاب.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما على مستوى المنظمات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، كما اتفقا على إقامة الجولة المقبلة من الحوار العام المقبل في بروكسل في موعد يتفق عليه الطرفان.