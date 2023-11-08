عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023، شهدت هدوء نسبي على مستوى جميع الأعيرة الذهبية. 

وبالامس هبط أسعار الذهب، عالميا، إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى  1964 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار الأسبوع الماضي.

و ترقب الأسواق حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

سعر الذهب عالميا

وانخفض الذهب بمقدار 8 دولارا اليوم مقارنة باسعار امس، ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1967 دولارا للأونصة.

سعر الذهب في مصر 

 في مصر سجل سعر الجنيه الذهب 20920 جنيه مقابل 20800 جنيه بالامس بارتفاع بلغ 120 جنيها. 

وعلى مستوى الجرامات 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,605 شراء 2,615

txt

تراجع جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق  

txt

استنى متشتريش| هبوط مرتقب في أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,233 شراء 2,241

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,977 شراء 2,989

 

سعر الذهب 

فشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

خلال اليومين القادمين، هناك مزادات لسندات الخزانة الأمريكية، وإذا رأينا تراجعا في الطلب على السندات فقد يؤدي هذا إلى ضغوط لرفع عوائد السندات، وهو الأمر السلبي على أسعار الذهب الذي من المتوقع أن توسع من خسائرها وتستهدف المستوى 1950 دولارا للأونصة.م 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,977 شراء 2,989
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,729 شراء 2,740
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,605 شراء 2,615
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,233 شراء 2,241
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,737 شراء 1,743
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,489 شراء 1,494
الاونصةبيع 92,589 شراء 92,945
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,840 شراء 20,920
الكيلوبيع 2,977,143 شراء 2,988,571

 .

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الذهب مصر سعر الذهب عيار 21 الدولار سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

تراجع جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق  

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذيرا لحزب الله

موضوعات متعلقة

تراجع جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق  

استنى متشتريش| هبوط مرتقب في أسعار الذهب

اليوم.. إتاحة التظلم على نتيجة امتحان وظائف الزراعة والصحة| تفاصيل

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

ترقب شديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-11-2023

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

غدا.. التنظيم والإدارة يتيح التظلم على نتيجة الامتحان الإلكتروني لعدد من الوظائف 

ارتفع أمام 6 عملات.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

مصرع جندي إسرائيلي جديد في شمال غزة

ليسوا أصليين| وسيم السيسي يكشف مفاجأة مدوية عن الشعب الإسرائيلي.. شاهد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

استشهاد موظف في "أطباء بلا حدود" بقصف إسرائيلي على غزة

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ