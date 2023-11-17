مؤسسة أبو العينين ترسل القافلة الرابعة لدعم أهالي غزة| شاهد

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين.

وتضم القافلة، 30 طن أغذية جافة ومعلبات ومياهًا ودقيقًا؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

ومن جهتها، قالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "دور مصر تجاه القضية الفلسطينية عظيم على مر العصور".

وأضافت سمية أبو العينين: "نحن مرابطون أمام معبر رفح؛ لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيصال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية".

وتابعت سمية أبو العينين: "مصر تبذل مجهودات كبيرة؛ من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة"، مضيفة: "ربنا ينصر الأشقاء في غزة".

e6bbeea5-c05d-4474-b9b6-17f79104e0ae

3aa8b642-63b6-4a81-b126-f850cf43234a

3b06f364-13db-4f7e-bb19-fa165666678a

c9a7df79-98c8-44c3-9659-4aa105e5961f

a587943a-f80f-41d5-91b8-f78c41ccf9b5

711d0d30-2877-4e90-8f1e-47f60fbc0782

dc0c64ff-6cc5-48db-a0fa-7633a090785b

50584007-c41c-4e33-84d1-d713d1ddb258

ad595650-0866-4c1f-90ef-c7ac358f5a64

caabf473-8da2-4521-af9a-a9f7ea7f157f

4aed9757-cd65-4ab4-8c8e-00dc348d47e3

0819ae45-b487-41ff-8cc2-7cf1677f3c6a

ae5ca6f1-6d58-43b5-9e73-707b2fbef28f

560df1b0-1a23-48ef-8c59-68754cefb019

162e8273-b878-43a4-abfd-cab0e74d307f

5a451cf0-e089-4a94-aac8-506d955b17fd

d83d46c4-d0dd-46c8-8bb0-443a2891a9c9

5e4de8e2-217b-405c-9249-32f1f3662a65

bce85489-22a0-4f1b-84ab-4f5cb44c16c3

9d8bfad5-49a1-435b-8815-4983aad70205

20ee0149-8981-4a1a-802b-cca77855ee96

75bf94f9-8151-4426-bcb6-da4fc7199295

db431fd0-472f-4bfc-982b-7e14493cde3c

490587a0-7235-4b22-8cdd-69f971e68131

4b7c84d4-28cf-4c4d-90f5-540ffb1904f1

c28ff148-c449-4361-867f-b1c4e504f02d

445ba8f4-7a61-424b-93e8-7a546e3a5bca

ca016a1b-53d0-4403-8fe4-92c1928c0682

3cffbab6-c174-4107-8200-3eff55cbfcdf

d50ad71b-fa3c-4137-93e4-5fe6d5660b5b

dcfddcec-ed96-477a-8adc-412eb5da9a33

e95334b1-1ba9-4064-96fe-476837b75d75

95c20537-b57a-4b73-8110-5d3f1343bb85

db28d5ec-248f-4b40-bcd3-e94cdd9c7d05