مؤسسة أبو العينين ترسل القافلة الرابعة لدعم أهالي غزة| شاهد

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين.
وتضم القافلة، 30 طن أغذية جافة ومعلبات ومياهًا ودقيقًا؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.
ومن جهتها، قالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "دور مصر تجاه القضية الفلسطينية عظيم على مر العصور".
وأضافت سمية أبو العينين: "نحن مرابطون أمام معبر رفح؛ لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيصال المستلزمات الطبية والمواد الغذائية".
وتابعت سمية أبو العينين: "مصر تبذل مجهودات كبيرة؛ من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة"، مضيفة: "ربنا ينصر الأشقاء في غزة".