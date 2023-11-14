التحالف الوطني: مؤسسة أبو العينين الخيرية لها دور كبير في تقديم المساعدات للفلسطينيين

أكد عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن مصر لن تكون عائقا في عدم إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، كما أن دور مصر لا يقبل المزايدة على ما تقوم به تجاه الأشقاء في غزة على مدار عقود وليس خلال الأزمة الحالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر منذ اليوم الأول قامت بفتح ميناء ومطار العريش لاستقبال كافة المساعدات من دول العالم، بالإضافة إلى تقديم كافة المساعدات من التحالف لأهل غزة من خلال معبر رفح، كما أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح لإدخال المساعدات ولكن التعنت من الطرف الأخر وهو جيش الاحتلال.

وتابع: مؤسسة أبو العينين الخيرية كان لها دور كبير في تقديم المساعدات والخدمات، كما أن دور أعضاء المؤسسة وإصرارهم وبقائهم أمام المعبر رسالة واضحة على عزيمة أفراد مؤسسة أبو العينين، بالإضافة إلى دور باقى أعضاء التحالف الوطني لتقديم وإدخال المساعدات لأهل غزة.

وأوضح عبدالرحمن، أنه منذ اليوم الأول والتحالف وجه بتخصيص نحو 106 شاحنة شاملة تحتوي على كافة المساعدات الطبية والغذائية وإدخالها لأهالينا في غزة.