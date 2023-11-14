إيران وقطر تناقشات تطورات الأوضاع في غزة

أجرى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين اللهيان، اليوم الثلاثاء مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الجانبين ناقشا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأكد وزيري خارجية إيران وقطر، ضرورة الوقف الفوري للجرائم الحربية على غزة والوصول الفوري للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني المضطهد.

كما ناقشا الوزيران آخر تطورات الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على غزة.