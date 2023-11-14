عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران وقطر تناقشات تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن

أجرى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين اللهيان، اليوم الثلاثاء مباحثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الجانبين ناقشا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأكد وزيري خارجية إيران وقطر، ضرورة الوقف الفوري للجرائم الحربية على غزة والوصول الفوري للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني المضطهد.

كما ناقشا الوزيران آخر تطورات الجهود والمبادرات الدبلوماسية لوقف العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على غزة.

الأوضاع في غزة ايران وزير الخارجية الإيراني أمير حسين اللهيان محمد بن عبد الرحمن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

ترشيحاتنا

شكري يؤكد ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين

لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ