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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من تأثر البلاد بـ منخفض جوي عميق خلال 48 ساعة المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن المنخفض متمركز على شرق البحر المتوسط ويؤثر على شمال البلاد، ويجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

16 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد

عواصف وأمطار.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

حالة الطقس يوم السبت

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون أن يسود طقس، غدًا السبت الموافق 18 نوفمبر، معتدل نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره كما من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة، أما مع اقتراب المنخفض مساءً تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج.

حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية.. الأحد

ومن يوم الأحد تبدأ حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار، وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات والتحديثات عن الحالة الجوية الصادرة عن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

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سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

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عواصف وأمطار.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

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الأرصاد تحذر المواطنين : أمطار غزيرة لمدة 48 ساعة من الأحد.. فيديو

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

تفاصيل طقس السبت

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد - في بيان اليوم الجمعة- أنه من المتوقع أيضا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. كما متوقع أمطار متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

وعن حالة البحر المتوسط أضافت هيئة الأرصاد أنه متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، يوم السبت، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 27 18
6 أكتوبر 28 18
بنهــــا 27 19
دمنهور 26 18
وادي النطرون 27 18
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 26 19
الزقازيق 27 19
شبين الكوم 27 19
طنطا 26 19
دمياط 27 19
بورسعيد 27 20
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 18
العريش 27 17
رفح 26 18
رأس سدر 27 19
نخل 25 11
كاترين 23 08
الطور 27 19
طابا 26 20
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 27 18
العلمين الجديدة 27 17
مطروح 27 17
السلوم 27 15
سيوة 26 14
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 21
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 22
شلاتين 31 22
حلايب 27 23
أبو رماد 29 21
رأس حدربة 27 21
الفيوم 27 16
بني سويف 27 15
المنيا 28 15
أسيوط 28 14
سوهاج 28 16
قنا 30 17
الأقصر 30 17
أسوان 31 18
الوادى الجديد 29 16
أبوسمبل 31 18

 

الأرصاد هيئة الأرصاد منخفض جوي عميق التقلبات الجوية درجة الحرارة

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