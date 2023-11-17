عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

16 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية سريعة.

txt

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة


وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة تبدأ غدا السبت وتواصل درجة الحرارة الانخفاض وتصل إلى ١٦ درجة، متابعا أن هناك منخفض جوي جديدة يضرب البلاد مع يوم السبت المقبل، يصل ذروته الأحد، يصاحبه رياح، وأيضا رياح مثيرة للرمال والأتربة.


وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية الدكتور محمود القياتي انخفاض في درجات الحرارة برنامج 90 دقيقة تقلبات جوية هيئة الأرصاد الجوية توقعات الأرصاد لحالة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة درجة الحرارة الآن سقوط الأمطار رياح مثيرة للرمال والأتربة رياح مثيرة للرمال رياح مثيرة رياح رمال فرص لسقوط الأمطار منخفض جوي جديد منخفض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

غيروا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأحد والإثنين

ترشيحاتنا

ادعاءات واهية.. قطر ترد على إعلان الاحتلال وجود مبنى للدوحة في مجمع الشفاء

دبابة وهمية.. الاحتلال الإسرائيلي يزعم اقتحام موقع لحركة الجهاد شمال غزة

خروج 63 مدرسة عن الخدمة بـ غزة | وتدمير 95 مقرًا حكوميًا.. فيديو

روسيا: تدمير 7 زوارق مسيرة وقاربا مع جنود أوكرانيين في البحر الأسود

مصطفى بكري يكشف الدول المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل .. فيديو

17 ألف لتر.. غزة تتسلم أول شاحنة وقود لتشغيل الاتصالات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ