16 درجة .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية سريعة.



وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة تبدأ غدا السبت وتواصل درجة الحرارة الانخفاض وتصل إلى ١٦ درجة، متابعا أن هناك منخفض جوي جديدة يضرب البلاد مع يوم السبت المقبل، يصل ذروته الأحد، يصاحبه رياح، وأيضا رياح مثيرة للرمال والأتربة.



وتابع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.