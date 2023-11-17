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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرص لسقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مؤكدة أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ أمس، إلا أنّ بعض المحافظات بها فرص لسقوط الأمطار، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية، ومن المتوقع استمرار الأجواء الخريفية.

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سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد» في تصريحات تلفزيونية، هناك فرص لسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على بعض الأماكن من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل محافظتي مطروح والإسكندرية، ومحافظات شمال الوجه البحري، مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.

وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى، من المتوقع اليوم أن تكون 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومن ثم الإحساس بالطقس ودرجات الحرارة، ليسود طقس خريفي معتدل تمامًا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحار على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترة النهار.
 

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