سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان جديد اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على الأنحاء كافة.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تصل إلى شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد، وسنشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس المضطربة التى ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل.



وعن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



موعد فصل الشتاء 2023 في مصر



يتم تحديد البداية الفكلية للفصول وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي خلال الانقلاب الشتوي الذي من المقرر أن يبدأ يوم 22 ديسمبر المقبل ويكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 19

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الاسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19



