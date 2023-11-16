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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

صدى البلد

كشف خبراء هيئة الأرصاد عن حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 17 نوفمبر، وحددت موعد ذروة التقلبات الجوية، وناشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية, مائل للحرارة على شمال الصعيد وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتعرض البلد لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة، وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس المضطربة التى ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل.

 

الظواهر الجوية

حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر


القاهرة 27 19

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الاسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس التقلبات الجوية موعد ذروة التقلبات الجوية

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