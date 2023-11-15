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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى موقف تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار.
 

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، طقس مائل للحرارة غائما، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على سيناء وجنوب الصعيد، ولطيفا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

الظواهر الجوية

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إضافة إلى أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ظاهرة جوية خطيرة

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية؛  لذا يجب الحذر أثناء القيادة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة، وشددت على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

موقف الأرصاد من قرار تعليق الدراسة

وعن إمكانية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار، قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية إلى قناة صدى البلد، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة ورعدية في دمياط والصعيد وشمال سيناء، وسوف تكون خفيفة إلى متوسطة في دمياط والسواحل الشمالية.

وعن إمكانية تعطيل المدارس اليوم الأربعاء؛ بسبب حالة الطقس، أكد عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية أن هذا القرار يتوقف على قدرة المحافظة على التعامل مع الأمطار وبالتالي الأمر متروك للمحافظين، وتوقع أن تكون فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء منخفضة في الإسكندرية وتنعدم في القاهرة، بينما تظل الفرصة قائمة في مناطق الشمال الشرقي من البلاد.

 

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنهــــا 27 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 27 19
كفر الشيخ 26 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21 
بورسعيد 26 18
الإسماعيلية 27 19
السويس 27 20
العريش 25 17
رفح 24 18
رأس سدر 27 21
نخل 28 19
كاترين 23 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 29 22
الإسكندرية 26 18
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 30 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 27 17
أسيوط 28 18
سوهاج 29 19
قنا 29 20
الأقصر 29 21
أسوان 30 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 31 22

 

الأرصاد تعطيل الدراسة ظاهرة جوية خطيرة هيئة الأرصاد الرياح

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