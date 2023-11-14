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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة، وشددت على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما أشارت هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 50_60 كم/ساعة ، كما يتراوح ارتفاع الموج من (2_3.5) متر، وتابعت: "تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة البحرين الأبيض والمتوسط 

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.
و بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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ظاهرة جوية خطيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

فيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 20
العاصمة الإدارية 27 19
6 أكتوبر 27 19
بنهــــا 26 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 26 19
كفر الشيخ 25 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 27 19
السويس 26 20
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 31 21
نخل 28 19
كاترين 25 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 25 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 28 17
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 32 22
 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة ظاهرة جوية خطيرة امطار

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