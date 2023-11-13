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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأمطار
الأمطار

كشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أنه بعد الـ 48 ساعة الماضية التي شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، سنشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، وستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط فى بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، »، أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأول أمس، و الأمطار ستكون خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وبعض المناطق من محافظات الوجه البحري».

وتابعت « قد تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أي أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام». 
 

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