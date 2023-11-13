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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الثلاثاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد،  حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 الظواهر الجوية 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

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حالة البحرين المتوسط والأحمر 


و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية. 


و بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 20
العاصمة الإدارية 27 19
6 أكتوبر 27 19
بنهــــا 26 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 26 19
كفر الشيخ 25 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21 
بورسعيد 26 23
الإسماعيلية 27 19
السويس 26 20
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 31 21
نخل 28 19
كاترين 25 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 25 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 28 17
أسيوط 29 18
سوهاج 30 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 32 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 35 25
المدينة المنورة 33 21 
الرياض 31 20
المنامة 30 25
أبوظبي 33 23
الدوحة 30 24
الكويت 31 16
دمشق 21 11
بيروت 24 19
عمان 20 12
القدس 21 14
غزة 24 19
بغداد 31 18
مسقط 30 24
صنعاء 25 8
الخرطوم 38 25
طرابلس 25 17
تونس 28 15
الجزائر 23 13
الرباط 25 11
نواكشوط 38 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 3
إسطنبول 18 12
إسلام آباد 25 10
نيودلهي 26 14 
جاكرتا 33 25
بكين 11 2-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 18 9
أثينا 21 13
روما 22 15
باريس 15 9
مدريد 19 9
برلين 10 6
لندن 14 8
مونتريال 5 1
موسكو 4 1
نيويورك 11 5
واشنطن 14 5
أديس أبابا 24 10

الأرصاد القاهرة الكبرى الوجه البحرى الصعيد سيناء الظواهر الجوية

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