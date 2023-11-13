ظاهرة جوية خطيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم الاثنين 13 من نوفمبر 2023، وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكون الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا قد تصل إلى حد الضباب، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.



وقال هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة، وشددت على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.



طقس اليوم الاثنين:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الحالة الجوية الممطرة والصواعق الرعدية على عدد من المناطق على فترات متقطعة.

وكشفت خرائط الطقس التابعة لـ هيئة الأرصاد عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة، وسقوط الأمطار فى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، وسط توقعات باستمرار فرص سقرط الأمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وجنوب سلال البحر الأحمر.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.

وتوقعت خرائط الطقس استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة والوجه البحرى والقاهرة قد تكون رعدية احيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وناشدت الأرصاد الجوية أخذ الحيطة والحذر وعدم التصوير أثناء الصواعق.



أماكن سقوط الأمطار



ومن المتوقع سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 إلى 50%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة اليوم الاثنين 13 نوفمبر

القاهرة 28 22

6 أكتوبر 29 20

بنها 28 22

دمنهور 27 22

وادى النطرون 28 19

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 28 21

العريش 27 17

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 30 23

أبورماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بنى سويف 28 18

المنيا 28 17

أسيوط 31 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادى الجديد 34 18

أبوسمبل 35 23

