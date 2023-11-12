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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار غدًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يشهد، يوم غدٍ الاثنين الموافق 13 نوفمبر، استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق من الجمهورية.

الظواهر الجوية 

وذكرت هيئة الأرصادر، في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد الأمطار لتكون خفيفة ورعدية أحيانآ لمناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية، غدا الاثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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حالة البحرين الأبيض والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 22
العاصمة الإدارية 29 20
6 أكتوبر 29 20
بنهــــا 28 22
دمنهور 27 20
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 27 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 21
السويس 28 21
العريش 27 17
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 21
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 30 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 28 18
المنيا 28 17
أسيوط 31 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبوسمبل 35 23

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الامطار سقوط الأمطار الظواهر الجوية

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