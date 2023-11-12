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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

صدى البلد

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بيانا عاجلا قالت فيه إن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر لـ السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على بعض المناطق. 

 

الظواهر الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق ، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد .
 

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كما توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه ، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وفرص أمطار متوسطة ورعدية  أحيانا على شمال الصعيد والصحراء الغربية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .

وفيما يلي بيان هيئة الأصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 29 19
بنهــــا 28 20
دمنهور 28 19
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 18
العريش 27 17
رفح 27 17
رأس سدر 31 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 19
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 29 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 27 18
المنيا 26 17
أسيوط 28 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 35 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبوسمبل 35 23

 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة شبورة السحب

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