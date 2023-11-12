ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ المواطنين

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حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار.

 

خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص أمطار اليوم متفاوتة في الشدة وتختلف من محافظة لأخرى، حيث ستكون أمطار متوسطة ورعدية على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وتمتد فرص أمطار خفيفة لـ متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتمتد أمطار خفيفة إلى شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة الشبورة المائية قلت كثافتها مقارنة بالأيام الماضية؛ ولكن مازالت موجودة وتؤثر على الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، موضحة أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الامطار الشبورة المائية

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