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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناه ووسط سيناء والسواحل الشرقية مع تقدم الوقت، كما تستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم.

 

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 12 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 29 19
بنهــــا 28 20
دمنهور 28 19
وادي النطرون 28 19
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 27 20
الزقازيق 28 20
شبين الكوم 28 20
طنطا 28 19
دمياط 27 21
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 18
العريش 27 17
رفح 27 17
رأس سدر 31 21
نخل 27 16
كاترين 25 13
الطور 28 19
طابا 28 20
شرم الشيخ 32 23
الإسكندرية 28 19
العلمين الجديدة 27 18
مطروح 26 17
السلوم 24 16
سيوة 27 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 32 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23
شلاتين 31 23
حلايب 29 23
أبو رماد 30 22
رأس حدربة 29 22
الفيوم 27 18
بني سويف 27 18
المنيا 26 17
أسيوط 28 17
سوهاج 33 19
قنا 34 22
الأقصر 35 22
أسوان 35 23
الوادي الجديد 34 18
أبوسمبل 35 23

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار شبورة درجات الحرارة

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