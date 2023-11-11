البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بيانا عاجلا قالت فيه إن البرق يشتعل على مناطق متفرقة من الدلتا ( المنوفية- الشرقية ) كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد إن السحب الممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من غرب القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تشمل معظم أنحاء الدلتا وأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسود شبورة مائية كثيفة يصل بعضها إلى حد الضباب، بدءا من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، التي تؤدي إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والقناة وشمال الصعيد، إلى جانب وسط سيناء والسواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار يوم الأحد 12 نوفمبر 2023

توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 30:40% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تمتد خفيفة تكون رعدية أحياناً ورعدية احيانا الى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان هيئة الأصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

6 أكتوبر 29 19

بنهــــا 28 20

دمنهور 28 19

وادي النطرون 28 19

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 27 20

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 17

السويس 28 18

العريش 27 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 21

نخل 27 16

كاترين 25 13

الطور 28 19

طابا 28 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 32 23

الغردقة 32 22

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 23

حلايب 29 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 22

الفيوم 27 18

بني سويف 27 18

المنيا 26 17

أسيوط 28 17

سوهاج 33 19

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 34 18

أبوسمبل 35 23