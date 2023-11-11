الأرصاد: أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة الليلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سقطت أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالجمهورية خاصة محافظات الدلتا وكان أمرا متوقعا".

وأضافت منار غانم:" متوقع استمرار سقوط الأمطار الساعات المقبلة ونتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" كميات الأمطار ستكون متوسطة على محافظات شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخفيفة لـمتوسطة على القاهرة الكبرى الليلة ".

وأكملت منار غانم:" معظم محافظات الجمهورية سوف تشهد سقوط أمطار ومحافظات شمال ووسط الصعيد هي المعرضة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية ".

ولفتت منار غانم:" هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل ".