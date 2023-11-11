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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| أمطار رعدية على مناطق متفرقة تصل القاهرة مساءً

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

يشهد الطقس اليوم، السبت، استمرار فرص الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد ما بين الخفيفة إلى الرعدية على المناطق الأخرى، وتمتد خلال تقدم ساعات اليوم مع المساء إلى مناطق القاهرة الكبرى، بنسبة 40%.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، يكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت: بينما يظل الطقس، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، تكون خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتمتد هذه الأمطار مساءاً خلال الطقس اليوم، إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بحيث تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وأحيانا الرعدية على بعض المناطق بنسبة تصل إلى 40% تقريبا.

ويشهد الطقس اليوم، أيضا أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فيكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 20 درجة.
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 درجة.
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة.
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22 درجة.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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