أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية حادة، مضيفة أن البلاد متأثرة بمنخفض جوي تسبب في سقوط أمطار رعدية.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك انخفاض في قيم الحرارة، ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، متوقعة استمرار هذه الحالة الجوية، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق عدة.

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التقلبات الجوية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، وهذا الأسبوع سيشهد أمطارا وانخفاضا في درجات الحرارة.