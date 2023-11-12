مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

توقعات الأرصاد.. تشهد أنحاء متفرقة من البلاد اليوم، الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أثرت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعدة مناطق أخرى، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ومناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

فيما قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد أجواءً غائمة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث توجد سحب منخفضة ومتوسطة بجانب وجود أمطار متفاوتة في الشدة على مناطق عديدة.





وأضاف “شاهين”، في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأماكن، موضحًا أن غزارة الأمطار ستكون على فترات متقطعة من اليوم ومتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية.

وأشار مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم سيشهد أجواءً معتدلة على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار على المناطق الجنوبية، لافتًا إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل.



مفاجأة بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

وحذر مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تشغيل المراوح والتكييفات خلال فترة المساء، لأن هذه الفترة فترة تقلبات جوية، ويكثر بها الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الـ 3 أيام المقبلة، فهناك احتمالية لعودة الأمطار مرة أخرى على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء.

ظاهرتان جويتان

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص أمطار اليوم متفاوتة في الشدة وتختلف من محافظة لأخرى، حيث ستكون أمطارا متوسطة ورعدية على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وتمتد فرص أمطار خفيفة لـ متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتمتد أمطار خفيفة إلى شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية قلت كثافتها مقارنة بالأيام الماضية؛ ولكن ما زالت موجودة وتؤثر على الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، موضحة أن العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 21

الإسكندرية 28 - 21

الإسماعيلية 29 - 20

الغردقة 33-22

أسوان 36 - 24

سوهاج 34 - 21

المنيا 30 - 19

