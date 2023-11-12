بعد سقوط أمطار غزيرة.. سيول وفيضانات تضرب شمال فرنسا

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس.



وتم وضع نهرين- الآه والليان- في حالة تأهب حمراء بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل بالـ"فيضانات الاستثنائية".