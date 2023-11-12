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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من الأرصاد: استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على البلاد

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد منذ أمس سقوط أمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وهي أمطار متفاوتة الشدة وتختلف من محافظة لأخرى وفقا لتوقعات الهيئة.

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وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من المتوقع استمرار تأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار ستختلف من محافظة لأخرى بحيث تكون متوسطة ورعدية على بعض الأماكن من محافظات شمال ووسط الصعيد وبعض المناطق من الصحراء الغربية، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأكدت، أن الأمطار تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال الأحمر، أي أن أغلب المحافظات ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، والشبورة المائية كثافتها قلت عن الأيام الماضية، ولكنها مازالت موجودة وتؤثر على الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر.

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